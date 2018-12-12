Юусо Хиетанен: Матч на «Газпром Арене» – прекрасный момент для меня

Хоккей 12 декабря 2018 12:11 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе «Зенита».

Защитник московского «Динамо» и сборной Финляндии Юусо Хиетанен рассказал об ожиданиях от матча Кубка Первого канала с Россией, который пройдет на стадионе футбольного «Зенита» «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Будет действительно здорово сыграть на таком большом стадионе, – приводит слова 33-летнего финна официальный сайт телеканала «360°». – Думаю, придет очень много людей.

Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, и для меня это действительно прекрасный момент. К тому же матч будет топовым. Сборная России – очень хорошая команда, но я надеюсь, что мы победим».

Отметим, что Хиетанен пропустит первый матч второго этапа Еврохоккейтура с Чехией, который пройдет в Тампере, и присоединится к национальной команде в пятницу накануне игры со Швецией.

Матч Россия – Финляндия в Санкт-Петербурге состоится 16 декабря. Начало – 17:00 (мск).