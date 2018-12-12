Юусо Хиетанен: Матч на «Газпром Арене» – прекрасный момент для меня - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 12:11Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

    Юусо Хиетанен: Матч на «Газпром Арене» – прекрасный момент для меня

    Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе «Зенита».

    Защитник московского «Динамо» и сборной Финляндии Юусо Хиетанен рассказал об ожиданиях от матча Кубка Первого канала с Россией, который пройдет на стадионе футбольного «Зенита» «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    «Будет действительно здорово сыграть на таком большом стадионе, – приводит слова 33-летнего финна официальный сайт телеканала «360°». – Думаю, придет очень много людей.

    Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, и для меня это действительно прекрасный момент. К тому же матч будет топовым. Сборная России – очень хорошая команда, но я надеюсь, что мы победим».

    Отметим, что Хиетанен пропустит первый матч второго этапа Еврохоккейтура с Чехией, который пройдет в Тампере, и присоединится к национальной команде в пятницу накануне игры со Швецией.

    Матч Россия – Финляндия в Санкт-Петербурге состоится 16 декабря. Начало – 17:00 (мск).

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная финляндии по хоккею#сборная россии по хоккею#хиетанен юусо#стадион санкт-петербург
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