Рене Фазель: ИИХФ не против проведения МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске

Хоккей 12 декабря 2018 11:50 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что молодежный ЧМ-2023 может пройти в двух российских городах — Новосибирске и Омске.

- Мы получили письмо от президента ФХР Владислава Третьяка.

Мы не против проведения турнира в двух городах, если не будет нарушений регламента соревнований, это не станет проблемой.

Мы ответим ФХР. Есть правила относительно логистики, расстояния между городами, если организаторы будут следовать этим правилам, то нет причин отказывать.

Мы не против участия Омска, надо просто следовать правилам.

Я знаю о проблемах с дворцом в Омске, там должны эту проблему решить. Думаю, построят новую арену, что будет хорошо для Омска и его команды в КХЛ.

Новосибирску не так просто проводить турнир одному. Думаю, Новосибирск примет финал чемпионата мира, там может играть сборная России, — сказал Фазель в интервью агентству ТАСС.

Молодежный чемпионат мира в России ранее проходил в Уфе (в 2013 году), а также в Москве и Подольске (в 2001).