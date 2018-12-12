Россия разгромила Швейцарию в первом матче Турнира четырех наций в Плимуте

Хоккей 12 декабря 2018 12:50 Автор: Липкин Антон

По дублю сделали Тринеев и Зуган.

Юниорская сборная России (U17) под руководством Сергея Голубовича c крупной победы над Швейцарией (9:1) стартовала на Турнире четырех наций в Плимуте.

Дубли оформили Богдан Тринеев и Дмитрий Зуган, по одному голу забили Илья Рычков, Даниил Христанов, Василий Пономарев, Иван Дидковский и Шакир Мухамадуллин. Отметим, что на счету Рычкова 4 (1+3) очка.

Второй матч на турнире сборная России проведет в среду со Словакией, а в заключительной игре – в ночь на субботу сыграет с США.

Напомним, в ноябре юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова (U17), который считается самым представительным турниром для 17-летних игроков.

Плимут (США)

Турнир четырех наций

1-й тур

Россия – Швейцария – 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

Голы: Тринеев-2, Рычков, Христанов, Пономарев, Зуган-2, Дидковский, Мухамадуллин – Бартчи.

Вратари: Нефедов – Ретели (Галли).

Броски: 29-22.

Штраф: 14-8.