Россия разгромила Швейцарию в первом матче Турнира четырех наций в Плимуте - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 12:50Автор: Липкин Антон

    Россия разгромила Швейцарию в первом матче Турнира четырех наций в Плимуте

    По дублю сделали Тринеев и Зуган.

    Юниорская сборная России (U17) под руководством Сергея Голубовича c крупной победы над Швейцарией (9:1) стартовала на Турнире четырех наций в Плимуте.

    Дубли оформили Богдан Тринеев и Дмитрий Зуган, по одному голу забили Илья Рычков, Даниил Христанов, Василий Пономарев, Иван Дидковский и Шакир Мухамадуллин. Отметим, что на счету Рычкова 4 (1+3) очка.

    Второй матч на турнире сборная России проведет в среду со Словакией, а в заключительной игре – в ночь на субботу сыграет с США.

    Напомним, в ноябре юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова (U17), который считается самым представительным турниром для 17-летних игроков.

    Плимут (США)
    Турнир четырех наций
    1-й тур

    Россия – Швейцария – 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)
    Голы: Тринеев-2, Рычков, Христанов, Пономарев, Зуган-2, Дидковский, Мухамадуллин – Бартчи.

    Вратари: Нефедов – Ретели (Галли).
    Броски: 29-22.
    Штраф: 14-8.

    #юниорская сборная россии по хоккею (U17)#тринеев богдан#рычков илья#христанов даниил#пономарев василий#дидковский иван#мухамадуллин шакир#Голубович Сергей
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