«Адмирал» наказал игроков молодежной команды, справившего нужду в центре Владивостока - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 14:04Источник: PrimaMediaАвтор: Липкин Антон

    «Адмирал» наказал игроков молодежной команды, справившего нужду в центре Владивостока

    Видео «писающего мальчика» было опубликовано в инстаграме.

    «Адмирал» принял меры дисциплинарного характера в отношении игроков молодежной команды «Тайфун» за непристойное поведение на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает PrimaMedia.

    Жительница столицы Приморского края Софья опубликовала в инстаграме видео, как один из двух хоккеистов справляет нужду под фонарным столбом.

    Руководство «Адмирала» уже в курсе инцидента с участием молодых игроков, имена которых не называются, и наказало обоих. В ближайшее время в клубе будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

    «В настоящий момент оба хоккеиста уже отстранены от тренировок и участия в играх, – заявил один из сотрудников клуба. – Поскольку сейчас в тренерском штабе команды «Тайфун» происходят кадровые перестановки, окончательное решение о дальнейшей судьбе спортсменов пока не принято. Это будет сделано как только будет окончено формирование тренерского состава.

    Беседа с ребятами была, они очень извиняются и переживают. У нас даже был разговор о том, чтобы они пошли и сами помыли этот столб».

    #МХЛ#хк тайфун#кхл#хк адмирал
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