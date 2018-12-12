«Адмирал» наказал игроков молодежной команды, справившего нужду в центре Владивостока

Хоккей 12 декабря 2018 14:04 Источник: PrimaMedia Автор: Липкин Антон

Видео «писающего мальчика» было опубликовано в инстаграме.

«Адмирал» принял меры дисциплинарного характера в отношении игроков молодежной команды «Тайфун» за непристойное поведение на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает PrimaMedia.

Жительница столицы Приморского края Софья опубликовала в инстаграме видео, как один из двух хоккеистов справляет нужду под фонарным столбом.

Руководство «Адмирала» уже в курсе инцидента с участием молодых игроков, имена которых не называются, и наказало обоих. В ближайшее время в клубе будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

«В настоящий момент оба хоккеиста уже отстранены от тренировок и участия в играх, – заявил один из сотрудников клуба. – Поскольку сейчас в тренерском штабе команды «Тайфун» происходят кадровые перестановки, окончательное решение о дальнейшей судьбе спортсменов пока не принято. Это будет сделано как только будет окончено формирование тренерского состава.

Беседа с ребятами была, они очень извиняются и переживают. У нас даже был разговор о том, чтобы они пошли и сами помыли этот столб».