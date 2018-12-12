Президент КХЛ: Разговоры о назначении Фазеля на должность в лиге не ведутся - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 18:16Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Президент КХЛ: Разговоры о назначении Фазеля на должность в лиге не ведутся

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко опроверг информацию о том, что глава IIHF Рене Фазель может получить должность в российской лиге.

    «Хотел бы высказаться на тему слухов из Канады по поводу должности Рене Фазеля в КХЛ. Мы уважаем Фазеля, но на данный момент он является президентом IIHF. Выборы будут в 2020 году, может быть, он захочет остаться на своем посту. Некорректно спрашивать у него это, и у меня тоже об этом. Такие разговоры у нас с ним не ведутся», - цитирует Чернышенко Sport24.ru.

    Ранее североамериканский журналист сообщил, что Фазель может получить высокий пост в КХЛ.

    #чернышенко дмитрий#кхл#фазель рене
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