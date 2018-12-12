Президент КХЛ: Разговоры о назначении Фазеля на должность в лиге не ведутся

Хоккей 12 декабря 2018 18:16 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко опроверг информацию о том, что глава IIHF Рене Фазель может получить должность в российской лиге.

«Хотел бы высказаться на тему слухов из Канады по поводу должности Рене Фазеля в КХЛ. Мы уважаем Фазеля, но на данный момент он является президентом IIHF. Выборы будут в 2020 году, может быть, он захочет остаться на своем посту. Некорректно спрашивать у него это, и у меня тоже об этом. Такие разговоры у нас с ним не ведутся», - цитирует Чернышенко Sport24.ru.

Ранее североамериканский журналист сообщил, что Фазель может получить высокий пост в КХЛ.