Андрей Скабелка: Довольны, что закончили этот выезд на победной ноте

Хоккей 12 декабря 2018 20:14 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о победе над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это была заключительная игра в нашей выездной серии. На Дальнем Востоке и в Китае всегда тяжело играть, тем более, когда матч последний в поездке.

Предыдущий матч мы проиграли «Амуру», пропустили в концовке курьезный гол. Поэтому сегодня важно было, как команда отреагирует на это поражение.

В «Куньлуне» игроки очень мастеровитые, здорово играют с шайбой, умеют забивать. Команде спасибо, очень непросто было, но тем не менее мы смогли выиграть. Мы довольны, что закончили этот выезд на победной ноте.