Андрей Скабелка: Довольны, что закончили этот выезд на победной ноте - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 20:14Источник: ХК «Барыс»

    Андрей Скабелка: Довольны, что закончили этот выезд на победной ноте

    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о победе над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Это была заключительная игра в нашей выездной серии. На Дальнем Востоке и в Китае всегда тяжело играть, тем более, когда матч последний в поездке.

    Предыдущий матч мы проиграли «Амуру», пропустили в концовке курьезный гол. Поэтому сегодня важно было, как команда отреагирует на это поражение.

    В «Куньлуне» игроки очень мастеровитые, здорово играют с шайбой, умеют забивать. Команде спасибо, очень непросто было, но тем не менее мы смогли выиграть. Мы довольны, что закончили этот выезд на победной ноте.

    #кхл#хк барыс#хк куньлунь ред стар
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