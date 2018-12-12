Рижское «Динамо» вырвало победу у «Слована», прервав серию из семи поражений - Советский спорт
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    • Хоккей12 декабря 2018 23:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Рижское «Динамо» вырвало победу у «Слована», прервав серию из семи поражений

    В Братиславе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Слован» на своем льду принимал рижское «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

    В составе победителей отличились Микелис Редлихс, Линус Виделль и Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль. У «Слована» дважды шайбу забросил Джефф Таффе, еще одна шайба в активе Рудольфа Червены.

    «Слован» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» идет на девятой позиции.

    В следующем матче словацкая команда сыграет в гостях со СКА 18 декабря. Рижский клуб в этот же день встретится на выезде с минским «Динамо».

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