«Чикаго» обыграл «Питтсбург» и прервал серию из восьми поражений

Хоккей 13 декабря 2018 07:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр".

Хоккеисты "Чикаго" одержали домашнюю победу над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:3.

Отметим, что российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин очков не набрал, а его соотечественник из "Чикаго" Артем Анисимов пропустил матч из-за травмы.

Таким образом, "Блэкхоукс" прервали серию из 8 поражений и теперь занимают 14-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. У "Питтсбурга" 32 балла и 9-я позиция на "Западе".

В следующем матче "Чикаго" сыграет против "Виннипега", а "Пингвинз" встретятся с "Бостоном". Оба матча пройдут 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Питтсбург» – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Голы: Мартинсен (Дальстрем, Крюгер), 14:14 – 1:0; Сибрук (Тэйвз), 17:51 – 2:0; Раст, 18:40 – 2:1; Раст (Грант), 25:46 – 2:2; Дебринкэт (Кейн, Сибрук), 35:28 – 3:2; Раст (Мяяття, Астон-Ризе), 39:03 – 3:3; Крюгер (Мартинсен, Кит), 43:49 – 4:3; Тэйвз (Саад), 58:58 – 5:3; Саад (Тэйвз), 59:39 – 6:3.