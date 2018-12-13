«Даллас» уступил «Анахайму», Радулов забросил шайбу - Советский спорт
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Матч-центр

  • 03окончен
    • Хоккей13 декабря 2018 09:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Даллас» уступил «Анахайму», Радулов забросил шайбу

    Встреча прошла на арене "Хонда-центр".

    Хоккеисты "Анахайма" одержали домашнюю победу над "Далласом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

    Отметим, что российский форвард "Старз" Александр Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне. Его одноклубник Валерий Ничушкин очков не набрал, а голкипер Антон Худобин пропустил встречу.

    Таким образом, "Анахайм" вышел на 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков. У "Далласа" 31 балл и 9-я позиция.

    Следующий матч "Анахайм" проведет 16 декабря против "Коламбуса", а "Даллас" тремя днями ранее встретится с "Сан-Хосе".

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Анахайм» – «Даллас» – 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

    Голы: Каше (Оберг), 6:38 – 1:0; Хейсканен (Спецца, Линделл), 26:01 – 1:1; Комо (Шор, Дикинсон), 28:07 – 1:2; Радулов (Федун, Шор), 31:20 – 1:3; Каше (Гецлаф), 36:30 – 2:3; Каше (Ритчи, Монтур), 50:45 – 3:3; Монтур (Гецлаф), 52:06 – 4:3; Сильверберг (Кольяно, Монтур), 53:44 – 5:3; Линдхольм (Монтур), 59:29 – 6:3.

    #нхл#хк даллас старз#хк анахайм дакс#радулов александр
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