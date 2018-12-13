Евгений Малкин: Обе команды старались победить, но «Блэкхокс» выступили очень здорово

Хоккей 13 декабря 2018 18:53 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение «Чикаго» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Любой матч в НХЛ сейчас напряженный. А мы находимся в таком положении, что каждое очко на вес золота. Поэтому стараемся вернуть тот хоккей, который можно показывать… Да, хотелось бы играть лучше. Мы понимали, что выходим против «Чикаго». У них получается тоже провальный сезон. Обе команды старались победить, но «Блэкхокс» выступили очень здорово.

Определенной установки на то, что «Чикаго» в этом сезоне плох, у нас перед матчем не было. Да это и не так. Мы понимали, что команда с характером, голодная. У них хорошие хоккеисты. Они любят атаковать, были к этому готовы. Но мы допустили несколько ошибок - и проиграли.

Что случилось со мной после столкновения с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи в первом периоде? Я там ударился головой об лед. Но слава богу, все обошлось. Доиграл матч, голова не болела. Хотя первые ощущения были неприятными. Немножко потемнело в глазах…, - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.