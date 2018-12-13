Стивен Стэмкос: Таварес виноват в том, что я играю под 91-м номером - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 19:13Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Стивен Стэмкос: Таварес виноват в том, что я играю под 91-м номером

    Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос рассказал о том, как выбрал игровой номер.

    - Джон и я в детстве играли под 19-м номером. Можно было подумать, что сын тренера получит преимущество при выборе номера. Но не тут-то было. По решению моего отца Джон выбирал первым и забрал 19-й. Так что Джон виноват в том, что я играю под 91-м номером. Он появился у меня именно тогда. Мой отец как-то сказал: «Мы очень хотели, чтобы Джон был в команде, и были готовы дать ему все, что он захочет». А уже потом Джон сменил номер, оказавшись в команде, в которой он уже был занят. Вот так! – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что в 11 лет Стэмкос и Таварес играли в одной команде – «Онтарио Блюз», которой руководил отец Стивена Крис Стэмкос.

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