Джон Таварес: «Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 19:20Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Джон Таварес: «Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе

    Нападающий «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о своем переходе в «Мэйпл Лифс».

    - «Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе. Даже если бы я решил не уходить из «Нью-Йорка», мне было бы полезно узнать, с чем я имею дело, какие у меня могут быть перспективы. Он сделал то же самое, принял обдуманное решение и остался.

    Все здорово складывается. Мы достойно провели первую треть сезона, занимаем хорошее место. Люди здесь замечательные. Я хожу ужинать в рестораны или гуляю около дома, встречая людей, и никто ничего не говорит. Я просто занимаюсь своим делом. Мне не нужно повышенное внимание. Мне его хватает в моей нынешней ситуации, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что в летом 2016 года Стэмкос отказался от перехода «Торонто», продлив контракт с «Тампой» на 8 лет.

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