Джон Таварес: «Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе

Хоккей 13 декабря 2018 19:20 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о своем переходе в «Мэйпл Лифс».

- «Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе. Даже если бы я решил не уходить из «Нью-Йорка», мне было бы полезно узнать, с чем я имею дело, какие у меня могут быть перспективы. Он сделал то же самое, принял обдуманное решение и остался.



Все здорово складывается. Мы достойно провели первую треть сезона, занимаем хорошее место. Люди здесь замечательные. Я хожу ужинать в рестораны или гуляю около дома, встречая людей, и никто ничего не говорит. Я просто занимаюсь своим делом. Мне не нужно повышенное внимание. Мне его хватает в моей нынешней ситуации, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в летом 2016 года Стэмкос отказался от перехода «Торонто», продлив контракт с «Тампой» на 8 лет.