Владислав Третьяк: Сегодня была битва вратарей

Хоккей 13 декабря 2018 22:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Владислав Третьяк о матче Россия - Швеция Кубка Первого канала.

"Я не сомневался в победе, потому что видел, что "машина работает". Ребят не в чем упрекнуть. Дома нужно выигрывать, и они сделали это. Болельщик получил все - и игру, и буллиты.

Матч, конечно, непростой для вратарей. Я сейчас и Сорокину сказал, что шведы такие - у них два-три броска, но хитрые, сложно взять их.

Юханссон тоже отлично подтащил свою команду. Битва вратарей получилась. Они же ещё и партнёры-армейцы. В сборной я с Мышкиным играл, например. А против него в чемпионате страны - он за "Динамо", а я - за ЦСКА. Но чтобы увидеть своего партнёра на другом конце площадки в качестве соперника во время игры за сборную - такого у меня не случалось" - сказал Владислав Третьяк.