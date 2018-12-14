«Коламбус» обыграл «Кингз», Панарин оформил дубль и признан первой звездой матча - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 06:30Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Коламбус» обыграл «Кингз», Панарин оформил дубль и признан первой звездой матча

    Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене".

    Хоккеисты "Коламбуса" нанесли поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:1.

    В составе победителей дубль оформил российский форвард Артемий Панарин. Также отличились Лукаш Седлак и Джош Андерсон. Единственную шайбу гостей забросил Дастин Браун.

    Отметим, что одноклубник Панарина голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

    Таким образом, "Блю Джекетс", набрав 36 очков, продолжают занимать 7-е место в таблице Восточной конференции, а "Кингз", в активе которых 24 балла, занимают последнее, 15-е место на "Западе".

    16 декабря "Коламбус" сыграет против "Анахайма", а "Лос-Анджелес" в тот же день сыграет с "Питтсбургом".

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    "Коламбус" – "Лос-Анджелес" – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

    Голы: 0:1 – 3 Браун (Иафалло); 1:1 – 5 Седлак (Веннберг, Бьоркстранн); 2:1 – 10 Панарин (Эткинсон, Дюбуа); 3:1 – 36 Андерсон (Савар, Фолиньо); 4:1 – 36 Панарин (Эткинсон, Джонс)

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