«Тампа» одержала восьмую победу кряду, победив «Торонто», Кучеров набрал 2 очка

Хоккей 14 декабря 2018 06:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Амали-Арене".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" обыграли "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

В составе победителей отличились Энтони Чирелли, Никита Кучеров, который также отметился голевым пасом, Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. У гостей в самом начале встречи шайбу забросил Каспери Капанен.

Добавим, что российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой матча.

Таким образом, "Лайтнинг" продолжают занимать 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко, опережая "Торонто" на 8 баллов.

17 декабря "Тампа" сыграет в гостях против "Виннипега", а "Торонто" днем ранее сыграет с "Филадельфией".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Торонто" – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 5 Капанен; 1:1 – 8 Чирелли (Кэллахан); 2:1 – 25 Кучеров ( Миллер, Хедман); 3:1 – 39 Киллорн ( Миллер, Чирелли); 4:1 – 39 Джонсон (Кучеров, Джирарди)