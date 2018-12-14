Дубль Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Монреалем»

Хоккей 14 декабря 2018 07:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Белл-центр".

Хоккеисты "Монреаля" обыграли "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ против (6:4).

В составе победителей дубль оформил Джефф Питри, также отличились Мэттью Пека, Брендан Галлахер, Арттури Лехконен и Эндрю Шоу.

У гостей две шйбы забросил российский форвард Андрей Свечников, по голу на счету Джейккоба Славина и Себастьяна Ахо.

Таким образом, «Монреаль» вышел на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. «Каролина», у которой 30 баллов, расположилась на 12-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Каролина" – 6:4 (0:0, 2:1, 4:3)

Голы: 0:1 – 22 Свечников (Песке, Слэвин); 1:1 – 33 Пека (Агостино, Шапю); 2:1 – 36 Петри (Доми); 2:2 – 40 Свечников (Валльмарк, Уильямс); 3:2 – 40 Галлахер (Дано); 4:2 – 44 Лехконен (Агостино, Дано); 4:3 – 50 Слэвин (Ди Джузеппе); 5:3 – 52 Шоу (Друэн, Уэбер); 5:4 – 55 Ахо (Песке, Терявяйнен); 6:4 – 58 Петри.