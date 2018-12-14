Андрей Василевский: Последние две недели были одними из худших в моей жизни

Хоккей 14 декабря 2018 10:11 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Напомним, вратарь, впервые сыгравший после травмы, был признан первой звездой матча.

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Торонто» (4:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

"Последние две недели были одними из худших в моей жизни. Я со стороны смотрел, как парни получают удовольствие на льду. Но понимал, что мне надо полностью восстановиться. А когда врач сказал, что я полностью здоров и готов играть, то был очень счастлив.

Сегодня старался пережить первый период, а после уже пошло все хорошо", – сказал россиянин, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

"Лайтнинг" продолжают занимать 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко, опережая "Торонто" на 8 баллов.

17 декабря "Тампа" сыграет в гостях против "Виннипега", а "Торонто" днем ранее сыграет с "Филадельфией".