Андрей Василевский: Последние две недели были одними из худших в моей жизни - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 10:11Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Андрей Василевский: Последние две недели были одними из худших в моей жизни

    Напомним, вратарь, впервые сыгравший после травмы, был признан первой звездой матча.

    Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Торонто» (4:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    "Последние две недели были одними из худших в моей жизни. Я со стороны смотрел, как парни получают удовольствие на льду. Но понимал, что мне надо полностью восстановиться. А когда врач сказал, что я полностью здоров и готов играть, то был очень счастлив.

    Сегодня старался пережить первый период, а после уже пошло все хорошо", – сказал россиянин, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

    "Лайтнинг" продолжают занимать 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко, опережая "Торонто" на 8 баллов.

    17 декабря "Тампа" сыграет в гостях против "Виннипега", а "Торонто" днем ранее сыграет с "Филадельфией".

    #нхл#хк торонто мэйпл лифс#хк тампа-бэй лайтнинг#василевский андрей
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