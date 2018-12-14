«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Торопченко

Воспитанник «Динамо» проводит второй сезон в OHL.
Форвард Алексей Торопченко подписал контракт новичка с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт «блюзменов».
19-летний воспитанник «Динамо» был выбран клубом в четвертом раунде драфта 2017 года под общим 113-м номером.
С прошлого сезона Торопченко выступает в OHL за «Гелф Сторм». В 95 матчах в лиге на его счету 52 (23+29) очка при показателе полезности «–25» и 43 минутах штрафа.
Ранее он выступал за ХК МВД в МХЛ и провел одну игру за «Динамо» из Балашихи в ВХЛ. Также в прошлом сезоне он провел один матч за «Сан-Антонио Рэмпейдж» в АХЛ.
В 2017 году в составе сборной России он стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.