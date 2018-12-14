Остон Мэттьюз: Василевский сыграл невероятно, он выиграл матч для «Тампы-Бэй»

Хоккей 14 декабря 2018 12:17 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский голкипер отразил 48 бросков.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз отметил голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского после матча команд (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Василевский сыграл невероятно, – приводит слова 21-летнего американца официальный сайт НХЛ. – В итоге он выиграл матч для своей команды.

Мне кажется, мы играли здорово. У нас была куча моментов. А они не только создавали моменты, но и реализовали несколько из них».

Напомним, матч с «Торонто» стал первым для 24-летнего российского голкипера после травмы стопы. Василевский отразил 48 из 49 бросков и был признан первой звездой игры и всего дня в НХЛ.