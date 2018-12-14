Василевский повторил рекорд «Тампы-Бэй» по отраженным броскам за одну игру

Хоккей 14 декабря 2018 12:28 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский голкипер сделал 48 сэйвов в матче с «Торонто».

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский повторил рекорд «молний» по количеству отраженных бросков за одну игру.

В четверг в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» 24-летний российский вратарь отразил 48 из 49 бросков «кленовых листьев».

Таким образом, Василевский повторил достижение американца Бена Бишопа, который 19 января 2014 года сделал 48 сэйвов в матче с «Калгари» (5:3).

Напомним, матч с «Торонто» стал первым для Василевского после травмы стопы, из-за чего он не играл с 10 ноября.

Теперь у голкипера десять побед в нынешнем сезоне, 93,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,20 гола за игру.