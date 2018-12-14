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Хоккей14 декабря 2018 12:42Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Джон Купер: Василевский – наш лучший игрок с большим отрывом

Российский голкипер отразил 48 бросков в матче с «Торонто».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер назвал голкипера Андрея Василевского лучшим игроком команды по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

«С большим отрывом он был лучшим игроком на льду в нашей команде», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, 24-летний российский вратарь провел свой первый матч после травмы стопы, из-за которой он не играл с 10 ноября.

Василевский отразил 48 из 49 бросков игроков «Торонто», повторил клубный рекорд «Тампы-Бэй» по количеству сэйвов за один матч, а также был признан первой звездой игры и всего дня в НХЛ.

Теперь у Василевского десять побед в нынешнем сезоне.

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