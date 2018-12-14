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Хоккей14 декабря 2018 12:49Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Каспери Капанен: Василевский закрывает большую часть ворот

Финн стал единственным игроком «Торонто», кто забил «Тампе-Бэй».

Форвард «Торонто» Каспери Капанен прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (1:4).

«Мы играли с великолепной командой, – приводит слова 22-летнего финна официальный сайт лиги. – И если не считать небольшой провал во втором периоде, мы владели инициативой.

Василевский – крупный парень. Он закрывает большую часть ворот и несколько раз выручил команду».

Напомним, Капанен открыл счет в матче на шестой минуте первого периода, после чего Василевский больше не пропускал, отразив по итогам игры 48 бросков.

Этот матч стал первым для 24-летнего российского голкипера после травмы стопы, из-за которой он не играл с 10 ноября.

«Тампа-Бэй» набрала 51 очко и продолжает лидировать во всей лиге. У «Торонто» 43 очка и второе место в НХЛ.

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