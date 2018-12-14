Николай Голдобин: Хочется, что Кучеров, Малкин и Овечкин тоже считали меня хорошим игроком

Хоккей 14 декабря 2018 13:58 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский нападающий набрал 19 очков в 33 матчах сезона.

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин прокомментировал то, как сложились для него первые два месяца сезона.

«Начал хорошо, – сказал Голдобин в интервью официальному сайту НХЛ. – Потом был большой спад, когда девять игр вообще не набирал очков, хотя создавал в каждой игре и для себя, и для партнеров по три-четыре, грубо говоря, стопроцентных момента. Их было так много, что мог бы в каждой игре набирать по одному-два балла, но в итоге случилась неудачная серия, и я был очень собой недоволен.

Сейчас снова стал забивать, и хотелось бы до Нового года голов десять забить. По очкам все более-менее, хотя, конечно, я смотрю на ведущих русских – Кучерова, Малкина, Овечкина – и хочется расти и приближаться к ним в результативности. Хочется, чтобы они тоже считали меня хорошим игроком».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 33 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «0» и десяти минутах штрафа.