Николай Голдобин: Хочется, что Кучеров, Малкин и Овечкин тоже считали меня хорошим игроком - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей14 декабря 2018 13:58Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Николай Голдобин: Хочется, что Кучеров, Малкин и Овечкин тоже считали меня хорошим игроком

Российский нападающий набрал 19 очков в 33 матчах сезона.

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин прокомментировал то, как сложились для него первые два месяца сезона.

«Начал хорошо, – сказал Голдобин в интервью официальному сайту НХЛ. – Потом был большой спад, когда девять игр вообще не набирал очков, хотя создавал в каждой игре и для себя, и для партнеров по три-четыре, грубо говоря, стопроцентных момента. Их было так много, что мог бы в каждой игре набирать по одному-два балла, но в итоге случилась неудачная серия, и я был очень собой недоволен.

Сейчас снова стал забивать, и хотелось бы до Нового года голов десять забить. По очкам все более-менее, хотя, конечно, я смотрю на ведущих русских – Кучерова, Малкина, Овечкина – и хочется расти и приближаться к ним в результативности. Хочется, чтобы они тоже считали меня хорошим игроком».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 33 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «0» и десяти минутах штрафа.

#нхл#хк ванкувер кэнакс#голдобин николай
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта