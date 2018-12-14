Вячеслав Фетисов: Попрошу законодательно утвердить вывеску на «Фетисов Арене»

Хоккей 14 декабря 2018 14:49 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

На фасад арены во Владивостоке вернули имя двукратного олимпийского чемпиона.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение вывески в свою честь на «Фетисов Арене» во Владивостоке, где проводит домашние матчи «Адмирал».

«Я даже не знаю, радоваться мне этому или нет, – приводит ТАСС слова Фетисова. – Потому что придет другой человек и опять снимет. Поэтому я, может быть, и не попрошу, чтобы ее сняли, но как-то через местное законодательное собрание попрошу, чтобы это (наличие вывески) утвердили. Еще раз переживать эту историю я не хочу.

Большое спасибо (врио) губернатору Олегу Кожемяко, что он восстановил некую справедливость, но для меня это не очень простая история».

Напомним, «Фетисов Арена» была построена в сентябре 2013 года. В 2016 году с фасада здания убрали вывеску из-за того, что стадион хотели переименовать.

В пятницу «Адмирал» сообщил о том, что имя Фетисова вернулось на свое место.