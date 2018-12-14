Александр Овечкин стал обладателем престижной награды «Харламов-Трофи»

Хоккей 14 декабря 2018 20:40 Источник: «Советский спорт»

Хоккеист Александр Овечкин стал обладателем награды «Харламов-Трофи», которая ежегодно вручается старейшим спортивным изданием страны – «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Александру вместе с его командой «Вашингтон Кэпиталс» покорился Кубок Стэнли.

Об этомбыло объявлено во время церемонии объявления лауреатов Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года», которая в эти минуты проходит в российской столице.

В этом году – помимо «Харламов-Трофи» - будут озвучены имена победителей в следующих номинациях: «Событие года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года».

«Открытием года» несколько минут назад назвали Анастасию Брызгалову. В номинации «Возвращение года» отмечен Алексей Алипов.

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.