Командой года признана Олимпийская хоккейная сборная  

Хоккей 14 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт»

Олимпийская сборная по хоккею объявлена командой года в России.

Об этом стало известно во время торжественной церемонии объявления лауреатов Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года».

Премия, объявление лауреатов которой проходит в эти минуты в российской столице, выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо номинаций «Харламов-Трофи» - озвучиваются имена победителей в нескольких номинациях.

В номинации «Команда года» победила олимпийская сборная из России. Награду получил Роман Ротенберг.

«Открытием года» несколько минут назад назвали керлингистку Анастасию Брызгалову. В номинации «Возвращение года» отмечен стрелок Алексей Алипов. Событием года назван Чемпионат мира по футболу, который прошел в июне и июле в России. Спортсменом года назвали Антона Чупкова, спортсменкой года – Дину Аверину. Обладателем «Харламов-Трофи» стал Александр Овечкин.

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.