Данис Зарипов: Убрали из головы матчи со СКА и ЦСКА, в которых проиграли 2:16

Хоккей 14 декабря 2018 15:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

«Ак Барс» продолжает тренировки во время паузы на Евротур.

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, как команда проводит паузу в регулярном чемпионате КХЛ на второй этап Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала».

– Пауза на Евротур – это хороший плюс, так как появилось окошко, чтобы немного отдохнуть – приводит слова Зарипова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Надо потренироваться, подготовить себя к следующему этапу чемпионата. С другой стороны, игровая практика теряется. Но хватит одного-двух периодов, чтобы прийти в себя.

– В этом сезоне СКА и ЦСКА «Ак Барс» проиграл три матча с общим счетом 2:16. С чем вы это связываете?

– Даже не хочется это вспоминать. Мы сделали выводы и убрали эти матчи из головы.

Напомним, «Ак Барс» набрал 59 очков в 39 матчах и занимает третье место в Восточной конференции.

В первом матче после перерыва 17 декабря «Ак Барс» сыграет дома с «Автомобилистом».