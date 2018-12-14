Брагин выбрал 24 игрока, которые полетят в Канаду на молодежный чемпионат мира - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 15:59Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

    Брагин выбрал 24 игрока, которые полетят в Канаду на молодежный чемпионат мира

    Расположение команды покинули четверо.

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин определился с 24 игроками, которые в субботу полетят в Канаду, где команда продолжит подготовку к чемпионату мира.

    Молодежная сборная России:

    вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

    защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»);

    нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

    Таким образом, расположение сборной покинули защитники Антон Малышев («Локо»), Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Евгений Каницкий («Металлург» Нк) и Владислав Цицюра («СКА-Нева»).

    Команда продолжит подготовку к турниру на сборе в Верноне, где к ней присоединятся пять игроков из североамериканских лиг:

    защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Дмитрий Саморуков («Гелф», OHL);

    нападающие: Клим Костин («Сан-Антонио», AHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL) и Иван Чехович («Бе-Комо», QMJHL).

    До старта чемпионата мира сборная России проведет три контрольных матча: со Швецией (19 декабря), США (21 декабря) и Швейцарией (24 декабря).

    Чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе сборная России сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).

    #мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#брагин валерий
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