Дмитрий Кагарлицкий: Будем привыкать к новой арене - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 18:50Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Дмитрий Кагарлицкий: Будем привыкать к новой арене

    Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий о новой арене "Динамо" в Петровском парке.

    - Дмитрий, как вам новая арена?
    - Наверное, я еще никогда не видел такого спортивного сооружения. Конечно, там очень понравилась арена. Площадка финская, поменьше обычной. Что ж - значит будем меньше бегать.

    - Крикунов как-то отмечал, что вам с Вадимом Шипачевым больше стандартная площадка подходит. Особенно для розыгрыша большинства...
    - Но ведь весь матч не проходит при нашем численном преимуществе. Будем привыкать к этому размеру, пробовать что-то новое.

    - Позавчера у "Динамо" был новогодний корпоратив. Как все прошло?
    - Отлично посидели, пообщались в праздничной, позитивной атмосфере.

    #кагарлицкий дмитрий#хк динамо москва#сборная россии по хоккею
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