Дмитрий Кагарлицкий: Будем привыкать к новой арене

Хоккей 14 декабря 2018 18:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий о новой арене "Динамо" в Петровском парке.

- Дмитрий, как вам новая арена?

- Наверное, я еще никогда не видел такого спортивного сооружения. Конечно, там очень понравилась арена. Площадка финская, поменьше обычной. Что ж - значит будем меньше бегать.

- Крикунов как-то отмечал, что вам с Вадимом Шипачевым больше стандартная площадка подходит. Особенно для розыгрыша большинства...

- Но ведь весь матч не проходит при нашем численном преимуществе. Будем привыкать к этому размеру, пробовать что-то новое.

- Позавчера у "Динамо" был новогодний корпоратив. Как все прошло?

- Отлично посидели, пообщались в праздничной, позитивной атмосфере.