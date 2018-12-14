Андрей Локтионов: От матча с чехами на Кубке Карьяла остался неприятный осадок - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 18:56Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Андрей Локтионов: От матча с чехами на Кубке Карьяла остался неприятный осадок

    Нападающий сборной России Андрей Локтионов поделился ожиданиями от матча с командой Чехии на Кубке Первого канала.

    Россияне потерпели поражение от чехов в первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. Сегодня Локтионов тренировался в первом звене вместе с Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым.

    «Завтра будем играть на победу. Мы играли уже с ними (Григоренко и Капризовым), знакомы, провели три игры (на Кубке Карьяла). Не так много прошло времени с первого турнира, все тогда получалось. Если сегодня меня наигрывали в большинстве, то завтра, наверное, в зону поставят. От матча с Чехией остался неприятный осадок, нужно выкладываться завтра по полной», - приводит слова Локтионова «Р-Спорт».

    #локтионов андрей#сборная россии по хоккею#Кубок Первого канала по хоккею#сборная чехии по хоккею
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