Андрей Локтионов: От матча с чехами на Кубке Карьяла остался неприятный осадок

Хоккей 14 декабря 2018 18:56 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий сборной России Андрей Локтионов поделился ожиданиями от матча с командой Чехии на Кубке Первого канала.

Россияне потерпели поражение от чехов в первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. Сегодня Локтионов тренировался в первом звене вместе с Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым.

«Завтра будем играть на победу. Мы играли уже с ними (Григоренко и Капризовым), знакомы, провели три игры (на Кубке Карьяла). Не так много прошло времени с первого турнира, все тогда получалось. Если сегодня меня наигрывали в большинстве, то завтра, наверное, в зону поставят. От матча с Чехией остался неприятный осадок, нужно выкладываться завтра по полной», - приводит слова Локтионова «Р-Спорт».