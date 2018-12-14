Джон Таварес: Это была лучшая игра вратаря против «Торонто» в этом году

Хоккей 14 декабря 2018 20:32 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Торонто» Джон Таварес – о поражении «Тампе-Бэй» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Это была лучшая игра вратаря против нас в этом году. Почти в этой лиге не считается. Мы должны придерживаться своей игры, отталкиваться от создаваемых моментов и отыгрываться. Не стоит вешать голову. Но расстройство от результата - это нормально. У нас от самих себя высокие ожидания, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил в этой встрече 48 бросков из 49, установив личный рекорд по количеству отраженных бросков в матче регулярного чемпионата.