Джон Таварес: Это была лучшая игра вратаря против «Торонто» в этом году - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 20:32Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Джон Таварес: Это была лучшая игра вратаря против «Торонто» в этом году

    Нападающий «Торонто» Джон Таварес – о поражении «Тампе-Бэй» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    - Это была лучшая игра вратаря против нас в этом году. Почти в этой лиге не считается. Мы должны придерживаться своей игры, отталкиваться от создаваемых моментов и отыгрываться. Не стоит вешать голову. Но расстройство от результата - это нормально. У нас от самих себя высокие ожидания, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил в этой встрече 48 бросков из 49, установив личный рекорд по количеству отраженных бросков в матче регулярного чемпионата.

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