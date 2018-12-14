Род Бриндамор: Надо понимать, что Свечников не должен быть лидером «Каролины» на льду - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 20:37Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Род Бриндамор: Надо понимать, что Свечников не должен быть лидером «Каролины» на льду

    Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру нападающего Андрея Свечникова в матче с «Монреалем» (4:6).

    - Он стал динамичнее играть с шайбой. Он все еще ошибается без шайбы, но это нормально. Надо помнить, что ему 18 лет, и с этим ничего не поделаешь. Но он не должен быть нашим лидером на льду. Это надо понимать. У нас есть ветераны, которые должны говорить свое слово. Сегодня этого, к сожалению, не случилось, - цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что в этой встрече Свечников записал на свой счет дубль.

    #нхл#хк каролина харрикейнз#свечников андрей
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