Род Бриндамор: Надо понимать, что Свечников не должен быть лидером «Каролины» на льду

Хоккей 14 декабря 2018 20:37 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру нападающего Андрея Свечникова в матче с «Монреалем» (4:6).

- Он стал динамичнее играть с шайбой. Он все еще ошибается без шайбы, но это нормально. Надо помнить, что ему 18 лет, и с этим ничего не поделаешь. Но он не должен быть нашим лидером на льду. Это надо понимать. У нас есть ветераны, которые должны говорить свое слово. Сегодня этого, к сожалению, не случилось, - цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в этой встрече Свечников записал на свой счет дубль.