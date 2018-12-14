«Динамо»: Матч против «Адмирала» пройдет в «Парке легенд» или Балашихе

Хоккей 14 декабря 2018 21:55 Источник: «РИА Новости»

Заместитель генерального директора московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что клуб проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» на арене в «Парке легенд» или в Балашихе.

«По матчу 2 февраля вопрос решается. Сыграем или в Балашихе, или в полдень на арене в «Парке легенд», в этом случае дворец будет брендирован «Спартаком», проводящим матч вечером в тот же день», - цитирует Харчука РИА «Новости».

Отмечается, что «Динамо» первый матч на новой арене в Петровском парке проведет 4 января против «Автомобилиста». Команда не сможет провести матч 2 февраля в Петровском парке из-за проведения на арене концерта.