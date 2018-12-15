Тодд Рирден: Овечкин сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 01:47Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Тодд Рирден: Овечкин сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл

    Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

    - У него прекрасное начало сезона. В частности, это его игра в формате «пять на пять» и реализация моментов. Он создает их и делает все правильно, и в этом году является отличным лидером. Я знаю, что какой-то другой сезон статистически у него был лучше. Но для меня он сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

    Добавим, что капитан «Вашингтона» в гостевом матче против «Каролины», который состоится 15 декабря, может продлить результативную серию до 13 игр и повторить личный рекорд. В 12 последних играх на счету нападающего 19 (13+6) очков.

    #нхл#хк вашингтон кэпиталз#рирден тодд#овечкин александр
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