Тодд Рирден: Овечкин сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл

Хоккей 15 декабря 2018 01:47 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

- У него прекрасное начало сезона. В частности, это его игра в формате «пять на пять» и реализация моментов. Он создает их и делает все правильно, и в этом году является отличным лидером. Я знаю, что какой-то другой сезон статистически у него был лучше. Но для меня он сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Добавим, что капитан «Вашингтона» в гостевом матче против «Каролины», который состоится 15 декабря, может продлить результативную серию до 13 игр и повторить личный рекорд. В 12 последних играх на счету нападающего 19 (13+6) очков.