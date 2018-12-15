«Питтсбург» одержал победу над «Бостоном», Малкин отдал голевой пас - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 07:08Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Питтсбург» одержал победу над «Бостоном», Малкин отдал голевой пас

    Таким образом, "пингвины" прервали трехматчевую победную серию "Брюинз".

    Хоккеисты "Питтсбурга" обыграли "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ 5:3.

    Российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отметился голевой передачей.

    После этого матча "Питтсбург" набрал 34 очка и вышел на 8-е место в таблице Восточной конференции, а "Бостон" по-прежнему занимает 5-ю позицию, имея в своем активе 38 баллов.

    16 декабря "пингвины" сыграют с "Лос-Анджелес Кингз", а "Бостон" днем позже встретится с "Баффало".

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    "Питтсбург" – "Бостон" – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

    Голы: Грант (Каллен, Уилсон), 17:48 – 1:0; Кессел (Малкин, Астон-Риз), 21:56 – 2:0; Карло (Вагнер, Курали), 31:53 – 2:1; Астон-Риз (Шихан, Дюмулен), 39:01 – 3:1; Вагнер (Макэвой, Курали), 47:08 – 3:2; Крейчи (Пастрняк, Маршан), 48:02 – 3:3; Гюнцель (Летанг, Кросби), 50:47 – 4:3; Астон-Риз (Кросби, Джонсон), 59:54 – 5:3.

    #хк питтсбург пингвинз#хк бостон брюинз#нхл#малкин евгений
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