«Сент-Луис» победил «Колорадо» благодаря голу Барбашева

Хоккей 15 декабря 2018 07:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр".

Хоккеисты "Сент-Луиса" обыграли на домашнем льду "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

В составе победителей отличились Колтон Парэйко, оформивший дубль, россиянин Иван Барбашёв и Райан О’Райлли. У гостей – Свен Андригетто, Мэтт Калверт и Джей Ти Комфер.

Отметим, что другой российский хоккеист "Блюз" Владимир Тарасенко завершил игру с показателем полезности "+1". Также у него 2 минуты штрафа.

Таким образом, "Сент-Луис", набрав 28 очков, вышел на 13-е место в таблице Западной конференции, а "Колорадо", имея в своем активе 40 очков, занимает 4-ю строчку.

15 декабря "Блюз" сыграют против "Калгари", а "Эвеланш" на следующий день проведут матч против "Далласа".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Колорадо" – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 3 Парайко (О′Райлли); 1:1 – 5 Андригетто (Джост, Комфер); 1:2 – 9 Калверт (Ньето, Седерберг); 2:2 – 19 Барбашев (Шварц, Баумистер); 3:2 – 51 Парайко (Бозак, Данн); 3:3 – 53 Комфер (Рантанен, Маккиннон); 4:3 – 62 О′Райлли (Бортуццо)