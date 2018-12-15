Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей 15 декабря 2018 09:03 Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче с "Каролиной" (6:5 Б), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Отметим, что российский нападающий забросил три шайбы во втором матче подряд. Ранее он поразил ворота "Детройта" (6:2).

Второй звездой дня стал нападающий "Виннипега" Марк Шайфле, забросивший две шайбы в матче с "Чикаго" (4:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который в матче с "Филадельфией" (4:1) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.