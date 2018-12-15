Финляндия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Хоккей 15 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Сборная Финляндии выиграла у команды Швеции во втором матче на Кубке Первого канала.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

К 26-й минуте Швеция обеспечила себе преимущество в два гола усилиями Микаэля Линдквиста и Эмиля Ларссона. В концовке второго периода финны сократили отрыв благодаря точному броску Оулы Палве, а в третьем периоде сумели переломить ход встречи и победить, шайбы забросили Антти Калапудас и Юусо Хиетанен.

Напомним, в первой игре на турнире финны уступили Чехии (3:4 Б), шведы проиграли России (2:3 Б). В игре с россиянами Швеция также упустила преимущество в две шайбы.