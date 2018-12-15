Владимир Малахов: Панарину приходится тащить «Коламбус» на себе - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 16:05Источник: «RT на русском»

    Владимир Малахов: Панарину приходится тащить «Коламбус» на себе

    Член Тройного золотого клуба, известный в прошлом хоккеист Владимир Малахов - об игре форварда «Коламбуса» Артемия Панарина.

    - Куда же лучше? Он смотрится достаточно хорошо. Здесь также играет роль наличие хороших партнеров. «Коламбус» не располагает таким высококлассным составом, как «Чикаго», поэтому Артемию приходится тяжело. Напарники должны облегчать работу, ведь у нас командный вид спорта. Панарину же приходится тащить всю команду в одиночку, - приводит слова Малахова «RT на русском».

    Добавим, что в текущем сезоне на счету Панарина 34 (9+25) очка в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    #панарин артемий#хк коламбус блю джекетс#нхл#малахов владимир
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