Владимир Малахов: Возможно, Ковальчук ошибся, выбрав «Лос-Анджелес» - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 16:12Источник: «RT на русском»

    Владимир Малахов: Возможно, Ковальчук ошибся, выбрав «Лос-Анджелес»

    Член Тройного золотого клуба, известный в прошлом хоккеист Владимир Малахов прокомментировал неудачное выступление форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука.

    - Возможно, лишь выбор команды можно назвать ошибкой. Но смена тренера, которая уже произошла в коллективе, может изменить ситуацию. Шанс на переход в другой клуб всегда остается. Мы не знаем, впишется ли он в новую концепцию, которую привнес новый наставник. Но Ковальчук имеет право выступать там, где хочет. Если у него есть желание быть в «Лос-Анджелесе», мы не можем его за это судить. Он сделал все для российского хоккея, - приводит слова Малахова «RT на русском».

    Добавим, что в текущем сезоне на счету Ковальчука 14 (5+9) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    #нхл#хк лос-анджелес кингз#ковальчук илья#малахов владимир
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