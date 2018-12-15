Владимир Малахов: Возможно, Ковальчук ошибся, выбрав «Лос-Анджелес»

Хоккей 15 декабря 2018 16:12 Источник: «RT на русском»

Член Тройного золотого клуба, известный в прошлом хоккеист Владимир Малахов прокомментировал неудачное выступление форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука.

- Возможно, лишь выбор команды можно назвать ошибкой. Но смена тренера, которая уже произошла в коллективе, может изменить ситуацию. Шанс на переход в другой клуб всегда остается. Мы не знаем, впишется ли он в новую концепцию, которую привнес новый наставник. Но Ковальчук имеет право выступать там, где хочет. Если у него есть желание быть в «Лос-Анджелесе», мы не можем его за это судить. Он сделал все для российского хоккея, - приводит слова Малахова «RT на русском».

Добавим, что в текущем сезоне на счету Ковальчука 14 (5+9) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ.