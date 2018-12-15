Тодд Рирден: Я очень ценю и уважаю то, что Овечкин делает

Хоккей 15 декабря 2018 17:44 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Каролиной» (6:5 Б).

- Овечкин вернулся в команду после победы в Кубке Стэнли, был готов играть с первого же дня и с тех пор не останавливался. Я очень ценю и уважаю то, что он делает. В середине второго периода его лидерские качества на скамейке проявились как нужно. И он это делает в каждом матче. Это очень впечатляет. Он просто невероятен, - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский нападающий оформил хет-трик во втором матче подряд.