Сборная России разгромила Чехию в матче на Кубок Первого канала

Хоккей 15 декабря 2018 18:28 Источник: «Советский спорт»

Сборная России взяла верх над командой Чехии во второй встрече на Кубке Первого канала со счетом 7:2.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Василий Токранов (5-я минута), Николай Прохоркин (8), Андрей Локтионов (24, 57), Кирилл Капризов (33) и Андрей Кузьменко (38, 43). У чехов отличился Доминик Кубалик (6, 54).

Напомним, что в первой встрече на турнире сборная России переиграла Швецию (3:2 Б), а Чехия взяла верх над Финляндией (4:3 Б).

В заключительном матче российская команда 16 декабря сыграет против финнов, а чехи встретятся со шведами.

Кубок Первого канала

Россия – Чехия – 7:2 (2:1, 3:0, 2:1).

Голы: 1:0 - Токранов (Плотников, Гусев, 4:16, бол), 1:1 - Кубалик (Немец, 5:08), 2:1 - Прохоркин (Плотников, Гусев, 7:48, бол), 3:1 - Локтионов (Григоренко, 23:40), 4:1 - Капризов (Григоренко, Нестеров, 32:09), 5:1 - Кузьменко (Каблуков, 37:07), 6:1 - Кузьменко (42:27), 6:2 - Кубалик (53:02), 7:2 - Локтионов (Гусев, Токранов, 16:06, бол).

Броски: 33-18

Вбрасывания: 30-23

Штраф: 18 – 41

Вратари: Сорокин – Фурх 00:00-40:00 (Грубец 40:00 – 60:00)