Андрей Локтионов: В НХЛ не хочу, пусть скауты смотрят, у нас моложе ребята есть

Хоккей 15 декабря 2018 19:00 Источник: Sport24.ru

Нападающий сборной России Андрей Локтионов прокомментировал итог матча Кубка Первого канала против Чехии (7:2).

- В голове держали, что нужно было реабилитироваться за поражение на Кубке Карьяла, так что выходили и играли на победу. Легко никогда не бывает, счет ничего не говорит.

В большинстве никогда не устаешь играть, это соперник устал. Может быть, после первого периода соперник задохнулся от удалений. Во втором периоде чехи, мне кажется, только два раза по воротам бросили, подсели, а мы реализовали свои моменты.

Скауты из НХЛ были на матче? В НХЛ не хочу, пусть скауты сидят, смотрят, у нас моложе ребята есть, - приводит слова Локтионова Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче турнира российская команда 16 декабря сыграет против финнов.