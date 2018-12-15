Сергей Андронов: Во втором периоде матча с чехами у нас стало многое получаться

Хоккей 15 декабря 2018 19:03 Источник: «РИА Новости»

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал итог матча Кубка Первого канала против Чехии (7:2).

- Хорошая атмосфера на трибунах, в игре в большинстве хорошо сработали, удачно забросили шайбы в нужный момент. Во втором периоде у нас стало многое получаться, наверное, соперник где-то неправильно играл и мы воспользовались его ошибками. Когда счет стал большим, чехам терять было нечего, они стали играть агрессивно и нагло, - приводит слова Андронова РИА «Новости».

Добавим, что в заключительном матче турнира российская команда 16 декабря сыграет против финнов.