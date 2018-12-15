Илья Воробьев: По первому периоду было понятно, как будет складываться игра с чехами

Хоккей 15 декабря 2018 19:13 Источник: Sport24.ru

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча Кубка Первого канала против Чехии (7:2).

- Мы вытерпели, у нас много получалось. Ребята молодцы. Капризов чувствует себя нормально, сказал мне после игры. Я не доктор, сейчас будем смотреть. Надеемся, что поедет в Петербург.

По первому периоду было понятно, как будет складываться игра. Преобразил ли Локтионов первую тройку? Не хочется никого выделять, ребята играли как команда, все в общую копилку что-то внесли. Кузьменко своими хорошими действиями заслужил сыграть в большинстве, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче турнира российская команда 16 декабря сыграет против финнов.