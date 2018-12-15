Весалайнен отказался играть за Финляндию на молодежном чемпионате мира

Хоккей 15 декабря 2018 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен не сыграет за сборную Финляндии на молодежном чемпионате мира.

19-летний нападающий сам отказался от участия в турнире, хотя его приглашали в команду.

«Он сделал свой выбор и не поедет на чемпионат мира. Каждый игрок вправе сам решать, хочет ли он участвовать или нет», - заявил главный тренер молодежной сборной Финляндии Юсси Ахокас.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Весалайнен в ноябре перешел в «Йокерит» на правах аренды из клуба НХЛ «Виннипег Джетс». В шести матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи