Бретт Коннолли: Ощущение, что Овечкин с каждым годом становится все лучше и лучше

Хоккей 16 декабря 2018 12:17 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли поделился мнением об игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

- Он просто как бык. Ощущение, что с каждым годом он становится все лучше и лучше. Он так голоден до голов. Он проводит потрясающий сезон и, кажется, не собирается останавливаться, - приводит слова Коннолли официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Баффало» (4:3 ОТ), который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, Овечкин забил 29-й гол в сезоне, продлив свою результативную серию до рекордных в карьере 14 матчей. За время результативной серии он набрал 23 (17+6) очка.