Бретт Коннолли: Ощущение, что Овечкин с каждым годом становится все лучше и лучше - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 12:17Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Бретт Коннолли: Ощущение, что Овечкин с каждым годом становится все лучше и лучше

    Нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли поделился мнением об игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

    - Он просто как бык. Ощущение, что с каждым годом он становится все лучше и лучше. Он так голоден до голов. Он проводит потрясающий сезон и, кажется, не собирается останавливаться, - приводит слова Коннолли официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что в матче с «Баффало» (4:3 ОТ), который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, Овечкин забил 29-й гол в сезоне, продлив свою результативную серию до рекордных в карьере 14 матчей. За время результативной серии он набрал 23 (17+6) очка.

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