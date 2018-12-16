Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Хоккей 16 декабря 2018 15:57 Источник: «Советский спорт»

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч Кубка Первого канала против сборной Финляндии.

Вратари: Шестеркин, Сорокин;

1-е звено: Григоренко, Локтионов, Капризов, Нестеров, Блажиевский;

2-е звено: Гусев, Прохоркин, Барабанов, Гавриков, Токранов;

3-е звено: Кадейкин, Андронов, Плотников, Антипин, Елесин;

4-е звено: Кузьменко, Каблуков, Кетов (Шалунов), Педан, Василевский.

Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.