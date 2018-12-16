Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч Кубка Первого канала против сборной Финляндии.
Вратари: Шестеркин, Сорокин;
1-е звено: Григоренко, Локтионов, Капризов, Нестеров, Блажиевский;
2-е звено: Гусев, Прохоркин, Барабанов, Гавриков, Токранов;
3-е звено: Кадейкин, Андронов, Плотников, Антипин, Елесин;
4-е звено: Кузьменко, Каблуков, Кетов (Шалунов), Педан, Василевский.
Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
⚡ Состав сборной на матч с финнами в рамках Кубка Первого канала!— Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2018 г.
🇷🇺 VS 🇫🇮
⏰ Начало игры в 17:00 pic.twitter.com/mjtbXJa3DZ