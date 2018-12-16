Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией в матче Кубка Первого канала

Хоккей 16 декабря 2018 16:40 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты сборной Швеции переиграли Чехию в матче на Кубок Первого канала со счетом 3:2.

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Эмиль Ларссон (30-я и 34-я минуты) и Микаэль Линдквист (57). У чешской сборной отличились Томаш Зогорна (14) и Патрик Здрагал (29).

Таким образом, сборная Швеции, набрав четыре очка в трех матчах, заняла на Кубке Первого канала третье место. Команда Чехии с двумя очками завершила турнир на четвертом месте.

Заключительная встреча на Кубке Первого канала между сборными России и Финляндии состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.