Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией в матче Кубка Первого канала - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 16:40Источник: «Советский спорт»

    Сборная Швеции одержала волевую победу над Чехией в матче Кубка Первого канала

    Хоккеисты сборной Швеции переиграли Чехию в матче на Кубок Первого канала со счетом 3:2.

    В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Эмиль Ларссон (30-я и 34-я минуты) и Микаэль Линдквист (57). У чешской сборной отличились Томаш Зогорна (14) и Патрик Здрагал (29).

    Таким образом, сборная Швеции, набрав четыре очка в трех матчах, заняла на Кубке Первого канала третье место. Команда Чехии с двумя очками завершила турнир на четвертом месте.

    Заключительная встреча на Кубке Первого канала между сборными России и Финляндии состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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