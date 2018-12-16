«Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года

Хоккей 16 декабря 2018 16:57 Источник: ХК «Спартак»

«Спартак» представил форму на ретро-матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Сочи».

«Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд «Спартак» — всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах. Между тем именно такую форму изготовили для «Спартака» организаторы Кубка Шпенглера в 1990 году. И именно в такой необычной расцветке спартаковцы в том сезоне в пятый раз выиграли престижный международный трофей, получив его на вечное хранение», —сообщает пресс-служба «Спартака».

Добавим, что встреча состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.