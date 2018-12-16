«Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 16:57Источник: ХК «Спартак»

    «Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года

    «Спартак» представил форму на ретро-матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Сочи».

    «Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд «Спартак» — всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах. Между тем именно такую форму изготовили для «Спартака» организаторы Кубка Шпенглера в 1990 году. И именно в такой необычной расцветке спартаковцы в том сезоне в пятый раз выиграли престижный международный трофей, получив его на вечное хранение», —сообщает пресс-служба «Спартака».

    Добавим, что встреча состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

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    Четвёртый в истории #ретроматч, который пройдет 22 декабря на арене в «Парке Легенд», красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию. ⠀ Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд «Спартак» - всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах. Между тем именно такую форму изготовили для «Спартака» организаторы Кубка Шпенглера в 1990 году. И именно в такой необычной расцветке спартаковцы в том сезоне в пятый раз выиграли престижный международный трофей, получив его на вечное хранение. Понятно, что оригинального синтетического материала, из которого в начале 90-х годов производились хоккейные свитера, сегодня уже не отыскать. Но мы постарались создать максимально аутентичный вариант, сохранив общий характер шрифтов и отдельных элементов формы. Буквы в названии команды отличаются по размеру, уменьшаясь от S к K, что является дизайнерским решением того времени. При этом классического спартаковского ромба на форме не было. В 90-е на хоккейных джерси уже стала появляться реклама, поэтому мы сочли уместным разместить названия официальных партнёров «Спартака» - «Турецких авиалиний» и «Eriell», но выбрали для их написания чёрный цвет, что позволило увеличить контрастность. Также на форме размещён логотип партнёра КХЛ - компании «Мастеркард», при этом мы используем не современный логотип, а тот, что являлся официальным в 90-х годах прошлого века. Остаётся поблагодарить партнёров «Спартака» и Лиги, которые ради сохранения оригинального дизайна формы ретро-матча выразили согласие видоизменить их современные логотипы. ⠀ 22 декабря. Ретро-матч. «Спартак» - ХК «Сочи». Билеты на сайте tickets.spartak.ru

    Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

    #кхл#хк спартак#хк сочи
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